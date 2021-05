Per non scontentare nessuno, i Golden Globe avranno 27mila giurati (Di lunedì 17 maggio 2021) È la risposta pensata per comprendere tutte le minoranze. Ma non si trova un asiatico anziano, non gay, magro, amico degli animali, senza figli Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 17 maggio 2021) È la risposta pensata per comprendere tutte le minoranze. Ma non si trova un asiatico anziano, non gay, magro, amico degli animali, senza figli

Advertising

borghi_claudio : A quanto pare si sono inventati l'abolizione del coprifuoco sì ma solo per le zone bianche... Fra breve saranno tu… - RobertoBurioni : Un numero non irrilevante di anziani non si è ancora vaccinato. Temo che sia dovuto al fatto che non si muovono, ch… - pisto_gol : Nell’ultima giornate di campionato la classe arbitrale italiana con le sue valutazioni errate ha condizionato la lo… - tafudany1 : RT @CarmelaCusmai: ... non amo meno l'uomo ma di più la natura dopo questi colloqui dove fuggo da quel che sono o prima sono stat… - attilasarti : RT @PaoloFicarra: @PoliticaPerJedi Non credo ai sondaggi. Basti vedere cosa prevedevano per IV alle ultime elezioni locali e quello che è s… -