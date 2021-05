Omofobia | Mattarella | ' Rifiuto assoluto per ogni forma di intolleranza'

(Di lunedì 17 maggio 2021) 'La Giornata internazionale contro l', la transfobia e la bifobia è l'occasione per ribadire ildidi discriminazione e die, dunque, per riaffermare ...

'La Giornata internazionale contro l', la transfobia e la bifobia è l'occasione per ribadire il rifiuto assoluto di ogni forma di ... Così il presidente della Repubblica Sergioin una ...Giornata mondiale contro l': il messaggio diIn occasione della Giornata mondiale contro l', il 17 maggio, è arrivato un importante messaggio da parte del Capo dello Stato,...Di seguito il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia: «La Giornata internazionale contr ...Roma, 17 maggio 2021 - Oltre 130 Paesi celebrano oggi la Giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia. Una scelta non casuale quella della data: era il 17 maggio 1990 quando l ...