Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 16 maggio 2021 video

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ieri, 16è tornata a Cheche fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica è entrata “ringraziando” Fabio Fazio per averla fatta entrare subito dopo Sharon Stone, poi ha sottolineato come la Stone abbia ben 7 anni più di lei… La comica ha poi scherzato su un ipotetico pacchettino mandato da Ursula von der Leyen a Fabio Fazio, contenente delle tarme. Un modo per introdurre l’argomento dell’ok dell’Unione Europea alla coltivazione delle tarme per uso alimentare. E’ il cibo del futuro. Non è che ci sia tutta ‘sta differenza con le trofie, ha sottolineato. E non contengono glutine! Lucianina ha parlato poi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il famoso PNRR, fortemente voluto da Draghi. ...