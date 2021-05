Lega Serie A e Google eliminano dal Play Store le app di streaming illegale (Di lunedì 17 maggio 2021) La Lega Serie A ha ottenuto la rimozione delle app che riproducevano illecitamente contenuti di sua proprietà. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 17 maggio 2021) LaA ha ottenuto la rimozione delle app che riproducevano illecitamente contenuti di sua proprietà. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

