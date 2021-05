La 4x100sl è di bronzo col record italiano di Miressi | 47' 74

Advertising

Coninews : Insieme al bronzo conquistato con la staffetta 4x100sl per Alessandro #Miressi, con il tempo di ? 47.74, arriva anc… - Gazzetta_it : #nuoto #Europei La 4x100sl è di bronzo col record italiano di #Miressi in 47”74 -

Ultime Notizie dalla rete : 4x100sl bronzo

La Gazzetta dello Sport

Il record italiano e il! Si chiude col botto azzurro la prima giornata degli Europei di Budapest : il record italiano in prima frazione di staffetta di Alessandro Miressi riguarda i 100 stile libero nuotati in 47'74 (...Il record italiano e il! Si chiude col botto azzurro la prima giornata degli Europei di Budapest : il record italiano in prima frazione di staffetta di Alessandro Miressi riguarda i 100 stile libero nuotati in 47'74 (...