Israele, Netanyahu: duri su obiettivi terrorismo. Ogg consiglio sicurezza Onu (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo quelli del Papa, dell’Ue e dell’Onu, domenica notte è giunto l’appello del segretario di Stato Usa Blinken a entrambe le parti a cessare le violenze Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo quelli del Papa, dell’Ue e dell’Onu, domenica notte è giunto l’appello del segretario di Stato Usa Blinken a entrambe le parti a cessare le violenze

Advertising

PieroPelu : che sparano razzi su Israele ma questi estremismi, che io non giustificherò mai, derivano da due cose: 1. l’arroga… - rubio_chef : 'La legittima difesa non autorizza quel che sta accadendo in queste ore, lo diciamo con chiarezza anche nel portare… - masechi : ????????Telefonata tra Biden e Netanyahu, presidente degli Stati Uniti appoggia cessate il fuoco, ribadisce diritto Is… - vlntnc : Israele, Netanyahu: duri su obiettivi terrorismo. Ogg consiglio sicurezza Onu - RSInews : 'Il conflitto rischia di allargarsi' - Allarme dallo Stato maggiore USA. Razzi anche dal Libano su Israele. Ucciso… -