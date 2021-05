Inzaghi | ' Lazio | onora il campionato e batti il Torino'

(Di lunedì 17 maggio 2021) ROMA - Si gioca, è il recupero della gara del 2 marzo non giocata per i casi Covid tra i granata. Un match che per i biancocelesti poco conta ai fini della classifica, per la squadra ...

Ai microfoni diStyle Channel, il tecnico Simoneha parlato: "Sicuramente veniamo da una grande delusione post derby. Con il Torino abbiamo l'ultima partita all'Olimpico, onoriamo il ...Commenta per primo Archiviata la sconfitta del derby non senza polemiche, lasi ritrova di nuovo alla vigilia di un match. Domani alle 20:30 i biancocelesti scenderanno ...Ecco come Simone...LAZIO INZAGHI – Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni ufficiali della Lazio in vista della gara contro il Torino, valida per il recupero della 25a giornata. Il tecnico biancoceleste ha presentato ..."Abbiamo un record in ballo di vittorie consecutive in casa che vogliamo allungare (ora a 11, ndr) e onoreremo al massimo la partita e il campionato". (ANSA) ...