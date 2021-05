Impianto di compostaggio pubblico, il sito proposto dai Comuni del nord Salento non va bene. La spiegazione di Salvemini (Di lunedì 17 maggio 2021) "Ancora oggi leggo di proposte localizzative alternative a Masseria Ghietta. Si parla 'un'area situata a ridosso dell'ex camping Mondodoro'. Una descrizione che corrisponde al sito di Masseria ... Leggi su corrieresalentino (Di lunedì 17 maggio 2021) "Ancora oggi leggo di proposte localizzative alternative a Masseria Ghietta. Si parla 'un'area situata a ridosso dell'ex camping Mondodoro'. Una descrizione che corrisponde aldi Masseria ...

Advertising

brindisilibera : New post (Left Brindisi.Siamo contrari a impianti di incenerimento dei rifiuti, sia civili che industriali, e alla… - brindisilibera : New post (Left Brindisi.Siamo contrari a impianti di incenerimento dei rifiuti, sia civili che industriali, e alla… - azpuita : New post (Impianto di compostaggio a Masseria Ghetta, Trullo (Mrs): “Salvemini non imponga le sue scellerate convin… - azpuita : New post (Surbo Cambiamo Stagione: “No all’impianto di compostaggio a Masseria Ghetta. Subito un consiglio monotema… - azpuita : New post (Impianto di compostaggio a Masseria Ghetta, De Luca: “Ne discuterò con tutti i sindaci dell’Unione del No… -