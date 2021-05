Il Papa prega per una finanza più controllata e che non soffochi l’economia reale (Di lunedì 17 maggio 2021) Che di fronte al dilagare incontrollato della finanza speculativa sia necessario «rivolgersi alla preghiera», è uno schiaffo morale ai governi e alle istituzioni economiche internazionali preposte al controllo e alla regolamentazione dell’economia, della moneta e dei settori finanziari. È, però, l’ammissione della loro incapacità d’intervento e della sottomissione al “mercato senza leggi” e al laissez-faire più spregiudicato. Dinanzi all’intollerabilità della situazione, Papa Francesco si è sentito in dovere di richiamare i credenti e i laici con un video dedicato alla preghiera per una «finanza giusta, inclusiva e sostenibile». Egli afferma che «mentre l’economia reale, quella che crea lavoro, è in crisi – quanta gente è senza lavoro! – i mercati finanziari non sono mai stati così ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 17 maggio 2021) Che di fronte al dilagare incontrollato dellaspeculativa sia necessario «rivolgersi alla preghiera», è uno schiaffo morale ai governi e alle istituzioni economiche internazionali preposte al controllo e alla regolamentazione del, della moneta e dei settori finanziari. È, però, l’ammissione della loro incapacità d’intervento e della sottomissione al “mercato senza leggi” e al laissez-faire più spregiudicato. Dinanzi all’intollerabilità della situazione,Francesco si è sentito in dovere di richiamare i credenti e i laici con un video dedicato alla preghiera per una «giusta, inclusiva e sostenibile». Egli afferma che «mentre, quella che crea lavoro, è in crisi – quanta gente è senza lavoro! – i mercati finanziari non sono mai stati così ...

