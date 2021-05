Giro d'Italia. Peter Sagan, una volata lunga 55 chilometri (Di lunedì 17 maggio 2021) Ci sono stati anni nei quali a Peter Sagan per vincere bastava scegliere di mettersi a ruota dell’uomo giusto. Poi la sua forza e la sua abilità di destreggiarsi nelle volate, di trovare il varco giusto, facevano il resto. Lo ha fatto parecchie volte al Tour de France. L’ultima volta in un arrivo di gruppo gli è riuscita nel 2018. Poi ha vinto ancora, ma al termine di tappe complesse, vallonate, nelle quali gli sprinter si disperdevano lungo il percorso. Djamolidine Abdoujaparov, uno dei più forti velocisti degli anni Novanta, spiegava che le volate sono “specialità per carne fresca”, perché “spesso ci vuole l’irresponsabilità della gioventù per tenere dietro tutti gli altri a sessanta all’ora”. Il tempo però non è mai galantuomo nel ciclismo. Soprattutto nelle volate. Peter Sagan lo ha capito subito, ha fatto ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 17 maggio 2021) Ci sono stati anni nei quali aper vincere bastava scegliere di mettersi a ruota dell’uomo giusto. Poi la sua forza e la sua abilità di destreggiarsi nelle volate, di trovare il varco giusto, facevano il resto. Lo ha fatto parecchie volte al Tour de France. L’ultima volta in un arrivo di gruppo gli è riuscita nel 2018. Poi ha vinto ancora, ma al termine di tappe complesse, vallonate, nelle quali gli sprinter si disperdevano lungo il percorso. Djamolidine Abdoujaparov, uno dei più forti velocisti degli anni Novanta, spiegava che le volate sono “specialità per carne fresca”, perché “spesso ci vuole l’irresponsabilità della gioventù per tenere dietro tutti gli altri a sessanta all’ora”. Il tempo però non è mai galantuomo nel ciclismo. Soprattutto nelle volate.lo ha capito subito, ha fatto ...

