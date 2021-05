Giornata contro l’Omofobia, Artemisia: «Non voglio più nascondermi» (Di lunedì 17 maggio 2021) Prima di iniziare a scrivere questa storia ho parlato a lungo con Artemisia, 20 anni, capelli ricci e castani «che devono crescere», occhi grandi e scuri. Si chiama così da due anni, da quando ha capito di essere una ragazza transessuale. «Questo articolo possono vederlo anche in Francia?» mi chiede al telefono. Le rispondo di sì e le chiedo come mai mi fa questa domanda. «Perché in Francia c’è mio padre». «Se vuoi possiamo pubblicarla in maniera anonima? Così non avrai problemi», le ripeto. «No, ho deciso di smettere di nascondermi». In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, che ricorre il 17 maggio, vi raccontiamo la sua storia. Leggi su vanityfair (Di lunedì 17 maggio 2021) Prima di iniziare a scrivere questa storia ho parlato a lungo con Artemisia, 20 anni, capelli ricci e castani «che devono crescere», occhi grandi e scuri. Si chiama così da due anni, da quando ha capito di essere una ragazza transessuale. «Questo articolo possono vederlo anche in Francia?» mi chiede al telefono. Le rispondo di sì e le chiedo come mai mi fa questa domanda. «Perché in Francia c’è mio padre». «Se vuoi possiamo pubblicarla in maniera anonima? Così non avrai problemi», le ripeto. «No, ho deciso di smettere di nascondermi». In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, che ricorre il 17 maggio, vi raccontiamo la sua storia.

