Giorgia Palmas e Filippo Magnini finalmente sposi | tutti i dettagli dei look

(Di lunedì 17 maggio 2021) Hanno dovuto aspettare a lungo e portare pazienza, ma alla finesono riusciti a dirsi “sì”. Una prima data per il matrimonio era stata fissata per il 28 marzo 2020, annullata a causa del lockdown. Ci hanno provato con il 9 dicembre, ma anche quella è saltata. Il 12 maggio 2021 è stata la volta buona esono potuti diventare marito e moglie. Per farlo hanno scelto la cornice di Palazzo Reale a Milano e una cerimonia intima alla presenza dei soli familiari e dei testimoni. Ci sarà tempo per i festeggiamenti in grande stile. Per orahanno preferito vivere un momento intimo e riservato, dedicato solo a loro. La semplicità è stata la parola d’ordine delle nozze, sia ...

Chiusa la storia tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini, lui ammette: "Ho atteso un anno prima di?" Filippo Magnini chiusa la relazione con la Pellegrini ha frequentatodalla quale ...'Alla cerimonia civile sono ammesse 15 persone e c'erano quindi le nostre famiglie e i testimoni, 15 in tutto'.racconta ai follower tutti i dettagli delle sue romantiche nozze con Filippo Magnini a Milano. I testimoni sono stati Elena Barolo per la sposa e Fabrizio per lo sposo. 'Per me Elena ...