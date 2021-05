Focolaio al liceo classico | chiuso il Rinaldini per una sanificazione | in quarantena 6 classi e oltre 120 studenti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio liceo

corriereadriatico.it

ANCONA - Torna l'allarme Covid nel capoluogo. Ilclassico Rinaldini è stato chiuso per due giorni (oggi e domani) per una sanificazione dei locali a seguito di unche ha interessato 6 classi, collocate in quarantena dopo gli ...... dove si è sviluppato nei mesi scorsi undi epidemia ormai debellato, ma i cui effetti ... Dopo le medie e ilnei seminario della diocesi di Milano, a 21 anni, durante il biennio teologico,...ANCONA – Torna l'allarme Covid nel capoluogo. Il liceo classico Rinaldini è stato chiuso per due giorni (oggi e domani) per una sanificazione dei locali a seguito di un focolaio ...Lecco, 12 maggio 2021 – Un altro missionario del Pime di Lecco è morto per Covid. Si è spento nella casa di riposo per missionari di Rancio padre Angelo Consonni. Aveva 82 anni. E' la decima vittima d ...