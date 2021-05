Ducati | pioggia d' applausi | Miller bis d' autore

(Di lunedì 17 maggio 2021) Secondo centro consecutivo dell'australiano in una gara - lotteria. Bagnaia eroico quarto, dopo Zarco e Quartararo. Vale si accontenta di MARCO GALVANI

Advertising

DESMO_adicto : RT @infoitsport: MotoGP, Jack Miller re della pioggia: “Non posso crederci, grazie Ducati” - Frank_Rolon11 : RT @infoitsport: MotoGP, Jack Miller re della pioggia: “Non posso crederci, grazie Ducati” - infoitsport : MotoGP, Jack Miller re della pioggia: “Non posso crederci, grazie Ducati” - corsedimoto : MOTOGP - Jack #Miller conquista la seconda vittoria consecutiva nel Mondiale #MotoGP 2021. A Le Mans vola sul bagna… - terninrete : MotoGp, gran rimonta di Petrucci: 5° sotto la pioggia! Primo Miller; Marquez perde la vittoria cadendo due volte.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ducati pioggia

Secondo centro consecutivo dell'australiano in una gara - lotteria. Bagnaia eroico quarto, dopo Zarco e Quartararo. Vale si accontenta di MARCO GALVANIFabio Quartararo lascia il Gran Premio di casa con un ottimo terzo posto dietro alledi Jack Miller e Johann Zarco, un piazzamento che gli vale la testa, seppur momentanea, della ... la...Secondo centro consecutivo dell’australiano in una gara-lotteria. Bagnaia eroico quarto, dopo Zarco e Quartararo. Vale si accontenta ...Dopo il trionfo di Jerez il pilota Ducati fa bis e a fargli da spalla sul podio stavolta ci pensa Johann Zarco. Jack Miller sa esaltarsi in condizioni estreme, è andato a prendere Fabio Quartararo e h ...