Crescono I Problemi Alimentari Nei Giovani In Dad. Locatelli: “Come In Guerra” (Di lunedì 17 maggio 2021) La pandemia ha creato nuove problematiche nei Giovani costretti in dad, i dati legati all’aumento di obesità e anoressia parlano chiaro. Dad (Foto di StartupStockPhotos da Pixabay)Lockdown e pandemia non vuol dire solo smartworking, didattica a distanza e più ore di svago per tutti. Questo blocco forzato a casa sta causando nel lungo periodo effetti devastanti a livello psicologico per milioni di persone che si trovano costrette a stare chiusi per giorni senza possibilità di evadere. I più colpiti sicuramente anziani e Giovani studenti, che hanno modificato drasticamente le loro abitudini. I dati però parlano chiaro e avvalorano quanto appena detto, siamo di fronte ad un aumento drastico dei casi di obesità e anoressia che colpiscono soprattutto i più piccoli. Sono sempre di più quelli che si rivolgono a centri per il disturbo dei comportamenti ... Leggi su cityroma (Di lunedì 17 maggio 2021) La pandemia ha creato nuove problematiche neicostretti in dad, i dati legati all’aumento di obesità e anoressia parlano chiaro. Dad (Foto di StartupStockPhotos da Pixabay)Lockdown e pandemia non vuol dire solo smartworking, didattica a distanza e più ore di svago per tutti. Questo blocco forzato a casa sta causando nel lungo periodo effetti devastanti a livello psicologico per milioni di persone che si trovano costrette a stare chiusi per giorni senza possibilità di evadere. I più colpiti sicuramente anziani estudenti, che hanno modificato drasticamente le loro abitudini. I dati però parlano chiaro e avvalorano quanto appena detto, siamo di fronte ad un aumento drastico dei casi di obesità e anoressia che colpiscono soprattutto i più piccoli. Sono sempre di più quelli che si rivolgono a centri per il disturbo dei comportamenti ...

Advertising

soteros1 : RT @boni_castellane: Crescono le richieste di cambio di sesso per gli adolescenti con conseguenti problemi psichici, richieste di risarcime… - Qualunquist4 : RT @boni_castellane: Crescono le richieste di cambio di sesso per gli adolescenti con conseguenti problemi psichici, richieste di risarcime… - wastetires : RT @boni_castellane: Crescono le richieste di cambio di sesso per gli adolescenti con conseguenti problemi psichici, richieste di risarcime… - EureosCriss : RT @boni_castellane: Crescono le richieste di cambio di sesso per gli adolescenti con conseguenti problemi psichici, richieste di risarcime… - MaterTenebraru1 : RT @boni_castellane: Crescono le richieste di cambio di sesso per gli adolescenti con conseguenti problemi psichici, richieste di risarcime… -