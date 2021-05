Cosa c’è da sapere prima di scegliere (e acquistare) un abito da sposa online (Di lunedì 17 maggio 2021) Ogni rituale, anche il più tradizionale, subisce dei profondi significativi nel corso del tempo: la contemporaneità e le nuove abitudini investono tutto, nel bene e nel male, e l’ultimo anno e mezzo ha accelerato ulteriormente le metamorfosi già in atto dal boom dei social e della rete in generale. Nell’occhio del ciclone vediamo anche le cerimonie che da sempre scandiscono la vita di milioni di persone, matrimonio compreso: l’organizzazione del gran giorno, nell’attuale situazione pandemica, non è delle più semplici, e ha subito delle modifiche sostanziali a partire dalla scelta dell’abito da sposa. Un rito imprescindibile che, tuttavia, ben prima delle restrizioni e dei lockdown, aveva iniziato a virare sempre più verso le piattaforme digitali. Leggi su vanityfair (Di lunedì 17 maggio 2021) Ogni rituale, anche il più tradizionale, subisce dei profondi significativi nel corso del tempo: la contemporaneità e le nuove abitudini investono tutto, nel bene e nel male, e l’ultimo anno e mezzo ha accelerato ulteriormente le metamorfosi già in atto dal boom dei social e della rete in generale. Nell’occhio del ciclone vediamo anche le cerimonie che da sempre scandiscono la vita di milioni di persone, matrimonio compreso: l’organizzazione del gran giorno, nell’attuale situazione pandemica, non è delle più semplici, e ha subito delle modifiche sostanziali a partire dalla scelta dell’abito da sposa. Un rito imprescindibile che, tuttavia, ben prima delle restrizioni e dei lockdown, aveva iniziato a virare sempre più verso le piattaforme digitali.

Advertising

ilriformista : Cosa c’entra il diritto di difesa con le punizioni collettive che da 15 anni Israele infligge a 2 milioni di palest… - borghi_claudio : Non c'è niente da fare, i dibattiti nelle tv locali sono un'altra cosa, per tempi, possibilità di esprimere concett… - thetrueshade : Non si può sempre vincere ma c’è modo e modo di perdere. Questo è quello peggiore. Ci rialzeremo ma temo che non sa… - trimpa48 : RT @raffaelebarki: Guerra tra arabi e israeliani. No Israele ha almeno 1,5 milioni di abitanti arabi di nazionalità israeliana. Siedono in… - Minutza2 : RT @Stefano173456: In italia questo inganno politico raccoglie i consensi di chi spera tutta la vita di ingannare il prossimo. Una nazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è Azzannato da un pittbull in strada, grave 60enne nel salernitano Salernonotizie.it