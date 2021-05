Concorsone Campania, Formez: “Ecco le procedure seguite” (Di lunedì 17 maggio 2021) “Il 9 luglio 2019 è stato pubblicato il bando per l’assunzione di 2243 risorse in vari enti della Regione Campania. Sono pervenute 1.255.457 domande, per un totale di 303.965 partecipanti singoli. Il Bando prevedeva una prova preselettiva, una prova scritta, 10 mesi di tirocinio retribuito presso gli enti con l’assistenza formativa del Formez (300 ore e project work finale) e infine una prova scritta e una orale di verifica delle competenze acquisite. Sempre secondo il Bando – art. 8 – le prove precedenti al tirocinio erano propedeutiche all’ammissione al corso. L’assunzione era comunque subordinata all’esito positivo delle due prove successive, essenziali per la formazione delle graduatorie finali. Il tirocinio presso gli enti ha preso avvio il 29 luglio 2020 e si concluderà il 31 maggio 2021”. E’ quanto si legge in una nota del ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 17 maggio 2021) “Il 9 luglio 2019 è stato pubblicato il bando per l’assunzione di 2243 risorse in vari enti della Regione. Sono pervenute 1.255.457 domande, per un totale di 303.965 partecipanti singoli. Il Bando prevedeva una prova preselettiva, una prova scritta, 10 mesi di tirocinio retribuito presso gli enti con l’assistenza formativa del(300 ore e project work finale) e infine una prova scritta e una orale di verifica delle competenze acquisite. Sempre secondo il Bando – art. 8 – le prove precedenti al tirocinio erano propedeutiche all’ammissione al corso. L’assunzione era comunque subordinata all’esito positivo delle due prove successive, essenziali per la formazione delle graduatorie finali. Il tirocinio presso gli enti ha preso avvio il 29 luglio 2020 e si concluderà il 31 maggio 2021”. E’ quanto si legge in una nota del ...

