Concorso Rai: 35 posti con contratto di apprendistato. Qual è il profilo ricercato e come presentare domanda (Di lunedì 17 maggio 2021) La Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. indice un Concorso per 35 posti con contratto di apprendistato professionalizzante. La figura ricercata è quella di Specializzato della Produzione. Concorso Rai: i requisiti per presentare domanda Per poter presentare domanda, i candidati dovranno rispettare i seguenti requisiti: Avere un'età non superiore ai 29 anni e 364 giorni; Diploma di Scuola Media Inferiore; Patente di guida automobilistica cat. "C" o "C1"; Non essere stati licenziati dalla RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A.; Non avere già svolto un periodo di lavoro continuativo o frazionato in mansioni corrispondenti alla Qualifica in oggetto per un periodo superiore a 15 mesi; Non avere già stipulato con ...

