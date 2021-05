Comitato sicurezza e ordine pubblico a Torre Annunziata

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn incontro delprovinciale per l’e lapubblica convocato a. È quello in programma mercoledì 19 maggio alle ore 15. La riunione, promossa dal prefetto di Napoli Marco Valentini, servirà, come fa sapere il sindaco del comune vesuviano Vincenzo Ascione a ”discutere della recente escalation di episodi criminali che si sono verificati in città”. L’incontro si terrà nella sede comunale di via Provinciale Schiti. Il primo cittadino coglie l’occasione del ventiseiesimo anniversario della morte di Andrea Marchese, commerciante di prodotti edili di 49 anni assassinato il 17 maggio 1995 nella sua azienda di via Roma durante un tentativo di rapina, per sottolineare come quell’omicidio ”suscitò nella comunità incredulità e sconforto, ...