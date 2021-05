Basket, Playoff Serie A1 2020/2021: Virtus Bologna in semifinale, Treviso battuto anche in gara-3 (Di lunedì 17 maggio 2021) Segafredo Virtus Bologna batte la De’Longhi Treviso anche in gara-3 e accede così alle semifinale dei Playoff della Serie A1 2020/2021 di Basket. Una partita pazza ed emozionante, dove le due formazioni hanno lottato punto su punto: termina 105-100 dopo l’overtime. Rammarico per la De’Longhi, che era riuscita ad andare al riposo all’intervallo sul 61-46. Già nel terzo quarto, però, Bologna ha reagito d’autorità, ristabilendo l’equilibrio. Ora la Virtus affronterà Brindisi in semifinale. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA RISULTATI Playoff PROGRAMMA Playoff LA PARTITA – L’incontro comincia con un generale equilibrio, in cui ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Segafredobatte la De’Longhiin-3 e accede così alledeidellaA1di. Una partita pazza ed emozionante, dove le due formazioni hanno lottato punto su punto: termina 105-100 dopo l’overtime. Rammarico per la De’Longhi, che era riuscita ad andare al riposo all’intervallo sul 61-46. Già nel terzo quarto, però,ha reagito d’autorità, ristabilendo l’equilibrio. Ora laaffronterà Brindisi in. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA RISULTATIPROGRAMMALA PARTITA – L’incontro comincia con un generale equilibrio, in cui ...

