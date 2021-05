Baci, abbracci e strette di mano: quando si potrà? Ecco cosa dicono i virologi (Di lunedì 17 maggio 2021) Con un italiano su 7, quasi il 15% della popolazione, che ha ricevuto le due dosi di vaccino e con un altro 7% che ha sviluppato gli anticorpi essendo guarito dal Covid-19, c'è da... Leggi su ilmattino (Di lunedì 17 maggio 2021) Con un italiano su 7, quasi il 15% della popolazione, che ha ricevuto le due dosi di vaccino e con un altro 7% che ha sviluppato gli anticorpi essendo guarito dal Covid-19, c'è da...

Advertising

fedenonesiste : RT @FedroA23: In che senso tornano abbracci, baci e strette di mano? - infoitsalute : Tornano abbracci, baci e strette di mano: ecco le regole per non rischiare il contagio - DangelisOnorato : @Marcelatinbabe Bellisima baci ?? abbracci ?? di più grande - AvvMennillo : ?? Baci, strette di mano, saluti più liberi: quali abitudini possiamo ritrovare e quali dobbiamo evitare - c_cortinovis : RT @FedroA23: In che senso tornano abbracci, baci e strette di mano? -