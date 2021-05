Alessandro Cavallo Dopo Amici Torna Sui Social: L’emozionante Messaggio (Di lunedì 17 maggio 2021) Alessandro Cavallo, il ballerino di Amici di Maria De Filippi, è Tornato sui Social: cosa ha detto Dopo la finale. Alessandro Cavallo è riTornato sui Social: cosa ha dettoL’abbiamo ammirato e apprezzato ad Amici di Maria De Filippi, dove, nel talent, Alessandro Cavallo si è distinto sicuramente. La sua arte ci ha avvolti fin dall’inizio, quando, è stato scelto da Lorella Cuccarini. Il ballerino è riuscito ad arrivare fino al Serale, dove, qui, ha portato in scena delle performance spettacolari. Come ormai è noto, nella puntata finale, si è sfidato con Giulia Stabile, ed ha perso al televoto. Una volta riTornato alla sua vita fuori dal talent, ... Leggi su cityroma (Di lunedì 17 maggio 2021), il ballerino didi Maria De Filippi, èto sui: cosa ha dettola finale.è rito sui: cosa ha dettoL’abbiamo ammirato e apprezzato addi Maria De Filippi, dove, nel talent,si è distinto sicuramente. La sua arte ci ha avvolti fin dall’inizio, quando, è stato scelto da Lorella Cuccarini. Il ballerino è riuscito ad arrivare fino al Serale, dove, qui, ha portato in scena delle performance spettacolari. Come ormai è noto, nella puntata finale, si è sfidato con Giulia Stabile, ed ha perso al televoto. Una volta rito alla sua vita fuori dal talent, ...

Advertising

LauraFG1302 : RT @chiamamematto: Comunque io sto male per Alessandro Cavallo scortato in macchina e mostrato per tutta la città come un monumento storico… - BertapelleSara : RT @iloveahorse: LATIANO: ABITANTI : PULEDRI PATRONO: ALESSANDRO CAVALLO ?????? io non mi reggo, non ci ferma più nessuno #Amici20 #teamviol… - elisalannaa : RT @chiamamematto: Comunque io sto male per Alessandro Cavallo scortato in macchina e mostrato per tutta la città come un monumento storico… - harsgoldn : “patrono: alessandro cavallo” iconici i puledri, iconici #amici20 #alessandrocavallo - ria_lera : RT @miilkymalik: se lady è ???? è solo grazie ad Alessandro Cavallo che la ascolta 78 volte al giorno. -