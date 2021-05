Vidal: “Voglio vincere la Champions con l’Inter e poi torno in Sudamerica” (Di domenica 16 maggio 2021) Intervistato TNT Sports, il calciatore dell’Inter Arturo Vidal ha toccato un argomento relativo al suo futuro: “Quando tornerò in Sudamerica, ho il sogno di giocare per il Flamengo o il Colo Colo. Il Boca Juniors lo seguo molto, mi piace come giocano, i tifosi sono molto appassionati come mi ha detto Gary Medel. Penso anche all’America, in Messico: ho conosciuto la squadra durante un impegno con la Nazionale Under 20 cilena. È stato incredibile. Spero di avere l’opportunità di giocare per una di queste squadre, nel frattempo Voglio restare all’Inter per provare a vincere la Champions League”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 16 maggio 2021) Intervistato TNT Sports, il calciatore delArturoha toccato un argomento relativo al suo futuro: “Quando tornerò in, ho il sogno di giocare per il Flamengo o il Colo Colo. Il Boca Juniors lo seguo molto, mi piace come giocano, i tifosi sono molto appassionati come mi ha detto Gary Medel. Penso anche all’America, in Messico: ho conosciuto la squadra durante un impegno con la Nazionale Under 20 cilena. È stato incredibile. Spero di avere l’opportunità di giocare per una di queste squadre, nel frattemporestare alper provare alaLeague”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

