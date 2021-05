Serie A Simy riagguanta il Benevento al 93' | sanniti appesi a un filo

(Di domenica 16 maggio 2021) Lapadula segna al 13'. Calabresi in dieci dal 24' (rosso a Golemic), ma sempre in partita. All'ultima azione il gol del nigeriano (che fa 20 in campionato)

Advertising

OptaPaolo : 20 - #Simy è diventato il secondo giocatore africano capace di tagliare il traguardo dei 20 gol in una singola stag… - OptaPaolo : 20 - #Simy ha segnato 20 gol in questa Serie A: l’unico giocatore di una squadra retrocessa sul campo con 20+ reti… - SkySport : BENEVENTO-CROTONE 1-1 Risultato finale ? ? #Lapadula (13') ? #Simy (90+3') ? Serie A - 37^ Giornata ?… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CROTONE - Cosmi: 'Simy è un finalizzatore spietato, un giocatore da Serie A' - napolimagazine : CROTONE - Cosmi: 'Simy è un finalizzatore spietato, un giocatore da Serie A' -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Simy

spegne il sogno del Benevento che si ritrova beffato al 93' dal ventesimo gol in campionato del nigeriano. Ora se il Torino farà punti nel recupero di martedì a Roma contro la Lazio la ...- gol numero 20 in campionato per lui, stagione straordinaria - a gelare la Strega. E Vigorito, in tribuna, non se la può prendere con nessuno. Finisce 1 - 1. Un risultato impronosticabile ...BENEVENTO (ITALPRESS) – Il Benevento pareggia 1-1 in casa contro il Crotone e vede più vicina la Serie B: al Torino basterà fare un ... ma che sono stati beffati al 93° dalla rete di Simy. Già ...Dopo il vantaggio di Lapadula nel primo tempo, la squadra di Cosmi in 10 uomini, pareggia in pieno recupero grazie al ventesimo gol in campionato dell'attaccante nigeriano ...