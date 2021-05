Sakharov | la memoria dimenticata da un Paese in crisi

(Di domenica 16 maggio 2021) Andreiè lache i russi hanno dimenticato, il leader morale che hanno perso troppo presto. Nell’anno in cui ricorre il centenario della sua nascita, non sono molti a ricordarlo nel suo. L’anima razionale, critica e rivolta all’Occidente sembra aver lasciato poche tracce. Non ne ha certo lasciate nel regime, che pure ha usato come riferimento l’altro grande dissidente di epoca sovietica, Aleksandr Solzhenitsyn, ma neanche nella società civile, schiacciata da un potere che sempre di più somiglia a quello con cui si confrontava. L’eroe del lavoro dell’Urss (tre volte, nel 1953, nel 1956 e nel 1962), medaglia Stalin e medaglia Lenin, che negli anni Settanta del Novecento si trasforma nel punto di riferimento e nella voce dei dissidenti, l’oppositore dell’invasione dell’Afghanistan, non ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sakharov memoria

Adnkronos

Il movimento di protesta in Russia in questi ultimi dieci anni non ha fatto riferimento a, ... "è stato accettato, ma non i suoi obiettivi e non è stato accolto nellaufficiale del ...Per quando la comunicazione occidentale, anche europea, sembri avere lacorta, va comunque ... ha comunicato la decisione di toglierle il Premio, ottenuto nel 1990, in quanto "nella ...Il patrimonio netto consolidato ammonta a 9,95 mld (9,52 mld al 31 dicembre 2020). La controllata UnipolSai ha registrato premi Danni per 1,6 mld (-3,6% rispetto al 31 marzo 2020). Per contro, il grup ...Andrei Sakharov nasce il 21 maggio 2021 a Mosca e la sua vita segue in parallelo la storia dell'Unione Sovietica. E' stato un fisico teorico, che ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo delle ...