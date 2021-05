Rita Pavone punzecchia Sangiovanni e i cantanti di Amici (Di domenica 16 maggio 2021) Rita Pavone su Twitter commenta spesso i programmi tv e scrive sempre quello che pensa, senza preoccuparsi troppo delle reazioni che potrebbe suscitare. Ieri sera la Pavone ha punzecchiato i cantanti della scuola mariana dicendo che tra loro e i ballerini c’era una disparità di talento. Su Sangiovanni l’artista è entrata nello specifico e ha detto che è il corrispettivo di Madame (che tra l’altro è sua amica). “Sangiovanni è il corrispondente maschile di Madame.Anche nella gestualità.Separati alla nascita. Fingere di non vedere che c’è una totale disparità di talento tra danzatori e cantanti sarebbe una menzogna. Per una volta si dia a chi lo meRita il giusto valore“. Ovviamente se si parla di bel canto, estensione e grandi vocalità, ... Leggi su biccy (Di domenica 16 maggio 2021)su Twitter commenta spesso i programmi tv e scrive sempre quello che pensa, senza preoccuparsi troppo delle reazioni che potrebbe suscitare. Ieri sera lahato idella scuola mariana dicendo che tra loro e i ballerini c’era una disparità di talento. Sul’artista è entrata nello specifico e ha detto che è il corrispettivo di Madame (che tra l’altro è sua amica). “è il corrispondente maschile di Madame.Anche nella gestualità.Separati alla nascita. Fingere di non vedere che c’è una totale disparità di talento tra danzatori esarebbe una menzogna. Per una volta si dia a chi lo meil giusto valore“. Ovviamente se si parla di bel canto, estensione e grandi vocalità, ...

