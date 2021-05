Pusher ‘beccato’ con 330 dosi di cocaina-crack pronti per la ‘movida’ salernitana (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato uno spacciatore di stupefacenti a Salerno, colto in flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: il giovane arrestato è stato identificato per D’O. C., salernitano, classe 2000. In particolare, nel pomeriggio di ieri, nell’ambito di una mirata attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro cittadino di Salerno, i poliziotti della sezione “Falchi” della Squadra Mobile di Salerno hanno osservato il fare sospetto di un giovane nei pressi di un autolavaggio. Gli Agenti hanno effettuato un controllo ed identificato la persona sospetta, trovata in possesso di stupefacente. La successiva perquisizione domiciliare a carico del giovane, effettuata in un monolocale di sua disponibilità da parte degli Agenti della Polizia di Stato, ha permesso di recuperare 330 involucri ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato uno spacciatore di stupefacenti a Salerno, colto in flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: il giovane arrestato è stato identificato per D’O. C., salernitano, classe 2000. In particolare, nel pomeriggio di ieri, nell’ambito di una mirata attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro cittadino di Salerno, i poliziotti della sezione “Falchi” della Squadra Mobile di Salerno hanno osservato il fare sospetto di un giovane nei pressi di un autolavaggio. Gli Agenti hanno effettuato un controllo ed identificato la persona sospetta, trovata in possesso di stupefacente. La successiva perquisizione domiciliare a carico del giovane, effettuata in un monolocale di sua disponibilità da parte degli Agenti della Polizia di Stato, ha permesso di recuperare 330 involucri ...

