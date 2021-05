Piccolo prontuario su come approcciare un critico musicale

Leggi su optimagazine

(Di domenica 16 maggio 2021) Ci sono giorni, suppongo siano quelli particolarmente noiosi e privi di stimoli, ultimamente quasi tutti appaiono così, nei quali mi dico che prima o poi dovrei fare una raccolta dei messaggi di accompagnamento di dischi, demo, singoli, video e quel che passa il convento. Me lo dico con la stessa convinzione che in genere poniamo nei buoni propositi cui sappiamo non abbiamo in realtà nessuna intenzione di dar seguito, le promesse che non intendiamo mantenere. Qualcosa che si dice tanto per, così, non costa nulla dirselo, e in fondo ci solletica l’idea questo scrigno segreto di varia umanità possa diventare di pubblico dominio, prospettiva piuttosto incline a farmi passare per spirito generoso, o magari semplicemente la voglia di spartite con altri tante nefandezze, non sia mai che io stia qui a incensarmi. Ora, capisco la necessità di provare a scalfire in qualche modo il velo di ...