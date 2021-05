Nadal vince gli Internazionali BNL di Roma, ma la vera star è Sonego (Di domenica 16 maggio 2021) Rafa Nadal conquista Roma e porta a casa la Decima. Tante sono le vittorie ottenute in carriera al Foro Italico, l'ultima battendo in tre set Nole Djokovic con il punteggio di 7-5, 1-6, 6-3. Sempre loro, solo loro, dominatori totali e protagonisti dell'ennesima battaglia senza esclusione di colpi. Del resto quello che è andato in scena sul centrale di Roma è stato il superclassico del tennis, considerando che questo era l'incrocio numero 57 tra i due campioni, con un bilancio aggiornato che vede il serbo avanti 29-28, a testimonianza di un equilibrio tra i due che rende imprevedibile ogni sfida. Non è un caso che dal 2005 in finale al Foro Italico ci sia sempre stato almeno uno dei due, e che dallo stesso anno Nadal e Djokovic abbiano vinto 15 delle ultime 17 edizioni (dieci lo spagnolo e cinque il serbo). Non solo, ... Leggi su gqitalia (Di domenica 16 maggio 2021) Rafaconquistae porta a casa la Decima. Tante sono le vittorie ottenute in carriera al Foro Italico, l'ultima battendo in tre set Nole Djokovic con il punteggio di 7-5, 1-6, 6-3. Sempre loro, solo loro, dominatori totali e protagonisti dell'ennesima battaglia senza esclusione di colpi. Del resto quello che è andato in scena sul centrale diè stato il superclassico del tennis, considerando che questo era l'incrocio numero 57 tra i due campioni, con un bilancio aggiornato che vede il serbo avanti 29-28, a testimonianza di un equilibrio tra i due che rende imprevedibile ogni sfida. Non è un caso che dal 2005 in finale al Foro Italico ci sia sempre stato almeno uno dei due, e che dallo stesso annoe Djokovic abbiano vinto 15 delle ultime 17 edizioni (dieci lo spagnolo e cinque il serbo). Non solo, ...

Advertising

WeAreTennisITA : RAFA SI RIPRENDE ROMA ?? Rafael Nadal batte ancora una volta Novak Djokovic in finale a Roma, ci riesce per 7-5 1-6… - angelomangiante : Esempi straordinari. Campioni che in campo insegnano come si vince e come si perde. Dando tutto, ma con rispetto.… - Eurosport_IT : LA GRANDE BELLEZZA ?????? Dopo quasi tre ore di gioco, Rafa Nadal batte Nole Djokovic al terzo set (7-5 1-6 6-3) e vi… - sideralislotus : RT @GQitalia: #Nadal batte #Djokovic e conquista la decima vittoria a Roma, ma l'Italia ha sognato con un grande #Sonego - MatteoDilibert3 : RT @angelomangiante: Esempi straordinari. Campioni che in campo insegnano come si vince e come si perde. Dando tutto, ma con rispetto. Di… -