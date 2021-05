Meloni: “Con Salvini governeremo insieme” (Di domenica 16 maggio 2021) “Con Salvini ci sono differenze ma anche punti di contatto, per questo ritengo che governeremo insieme”. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, si esprime così a Mezz’ora in più. “La Lega è più legata a una dimensione territoriale, FdI ha una dimensione più nazionale. Per esempio, in politica estera la Lega difese l’indipendenza della Catalogna, per me una opzione che non esiste”, dice rispondendo alle domande di Lucia Annunziata. “Il centrodestra diviso è una ricostruzione giornalistica, il rapporto tra me e Salvini è costante, ci sentiamo, ci parliamo direttamente e ci scherziamo, ci si gioca parecchio. Alcuni dicono che le iniziative di opposizione di FdI non sono contro la sinistra ma contro la destra, ma io la mozione l’ho presenta contro Speranza non contro Garavaglia”, dice la leader di ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 16 maggio 2021) “Conci sono differenze ma anche punti di contatto, per questo ritengo che”. Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, si esprime così a Mezz’ora in più. “La Lega è più legata a una dimensione territoriale, FdI ha una dimensione più nazionale. Per esempio, in politica estera la Lega difese l’indipendenza della Catalogna, per me una opzione che non esiste”, dice rispondendo alle domande di Lucia Annunziata. “Il centrodestra diviso è una ricostruzione giornalistica, il rapporto tra me eè costante, ci sentiamo, ci parliamo direttamente e ci scherziamo, ci si gioca parecchio. Alcuni dicono che le iniziative di opposizione di FdI non sono contro la sinistra ma contro la destra, ma io la mozione l’ho presenta contro Speranza non contro Garavaglia”, dice la leader di ...

