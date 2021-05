Matrimoni in Campania, le linee guida di Vincenzo De Luca: si al buffet (Di domenica 16 maggio 2021) Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato, nella giornata di ieri, una nuova ordinanza per il contenimento delle misure di diffusione del Covid e riguardante il settore wedding. Il governatore campano ha stabilito per linee guida per consentire lo svolgimento di Matrimoni già dal prossimo mese e secondo regole ben precise. Queste L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 16 maggio 2021) Il Presidente della RegioneDe, ha firmato, nella giornata di ieri, una nuova ordinanza per il contenimento delle misure di diffusione del Covid e riguardante il settore wedding. Il governatore campano ha stabilito perper consentire lo svolgimento digià dal prossimo mese e secondo regole ben precise. Queste L'articolo

Advertising

wordweb81 : Riapertura matrimoni a giugno, il protocollo completo della Campania - infoitinterno : Campania, la Regione pubblica le regole per i matrimoni e le feste - Golfonetwork : Regione Campania:Matrimoni,De Luca:«Pronti per la programmazione delle attività» - infoitinterno : Matrimoni in Campania, ok al buffet: tutte le regole da seguire - infoitinterno : Campania, tornano matrimoni e cerimonie: ecco le regole - De Luca firma l'ordinanza con le misure da rispettare -