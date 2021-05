Lunedi’ Daniele Vicari e Benni Atria concludono il progetto Educare allo Sguardo (Di domenica 16 maggio 2021) Daniele Vicari e Benni Atria concludono il progetto Educare allo Sguardo: le città e i luoghi protagonisti del cinema (dalla rappresentazione al cineturismo, dall’identità all’alterità) La MASTERCLASS con Daniele Vicari (Regista, Sceneggiatore, Scrittore e Direttore artistico della Scuola d’arte drammatica Gian Maria Volonte?) e Benni Atria (Montatore e Sound Design) del 17 maggio 2021 dalle ore 10:30 alle 12:30, conclude il fortunato e apprezzato progetto Educare allo Sguardo su Mymovies Live, iniziato il 14 aprile grazie alla collaborazione tecnica del Cinema Farnese di Roma, e che ha visto la ... Leggi su romadailynews (Di domenica 16 maggio 2021)il: le città e i luoghi protagonisti del cinema (dalla rappresentazione al cineturismo, dall’identità all’alterità) La MASTERCLASS con(Regista, Sceneggiatore, Scrittore e Direttore artistico della Scuola d’arte drammatica Gian Maria Volonte?) e(Montatore e Sound Design) del 17 maggio 2021 dalle ore 10:30 alle 12:30, conclude il fortunato e apprezzatosu Mymovies Live, iniziato il 14 aprile grazie alla collaborazione tecnica del Cinema Farnese di Roma, e che ha visto la ...

Advertising

Daniele_Manca : La rivoluzione è digitale, ma il commercio è fatto di prodotti e i segnali di un caro prezzi sulle materie prime p… - yy01329 : Il Timone: Il Timone del 14 e 15 Maggio: L'anteprima delle notizie principali di Giornale Radio di Daniele Biacches… - daniele_zanesi : @IlMontanari @digitalsat_it La novità riguarda 1 partita in chiaro del pacchetto 2 (3 gare in co-esclusiva con Dazn) al lunedì sera. - Daniele_Manca : Coprifuoco, matrimoni, riapertura centri commerciali: la data e gli orari decisi lunedì (Draghi non vuole che la fr… - yy01329 : L'apertura di Giornale Radio: apertura 12 maggio: L'apertura di Daniele Biacchessi Fonte immagine: Agenzia Fotogram… -