LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Bertocchi-Pellacani d’argento per nove centesimi! Giovannini dodicesimo nella piattaforma di Bondar (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.28: La nostra DIRETTA si chiude qui. Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare di Tuffi. Buona serata 20.26: Oro per il russo Alexandr Bondar con 564.35, argento per Tom Daley con 533.30, bronzo per Minibaev con 530.05. Giovannini chiude al dodicesimo e ultimo posto con 342.90 e troppi errori 20.26: Fantastica gara di Bondar che con un punteggio stellare lancia un messaggio chiaro a coloro che vorranno vincere l’oro ai Giochi di Tokyo 20.25: Non perfetto il tuffo di Daley che è scarso in ingresso in acqua. 77.40, secondo con 533.30. 20.24: Il russo Bondar non si fa intimorire da Daley. bene l’ingresso in acqua, punteggio di 91.80, totale di 564.35 20.23: Minibaev non chiude ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.28: La nostrasi chiude qui. Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare di. Buona serata 20.26: Oro per il russo Alexandrcon 564.35, argento per Tom Daley con 533.30, bronzo per Minibaev con 530.05.chiude ale ultimo posto con 342.90 e troppi errori 20.26: Fantastica gara diche con un punteggio stellare lancia un messaggio chiaro a coloro che vorranno vincere l’oro ai Giochi di Tokyo 20.25: Non perfetto il tuffo di Daley che è scarso in ingresso in acqua. 77.40, secondo con 533.30. 20.24: Il russonon si fa intimorire da Daley. bene l’ingresso in acqua, punteggio di 91.80, totale di 564.35 20.23: Minibaev non chiude ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: Bertocchi-Pellacani d’argento per nove centesimi! Giovannini in finale dalla pi… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: Giovannini e Larsen inseguono la finale dai 10m. Attesa per Pellacani-Bertocchi… - zazoomblog : LIVE – Tuffi Europei Budapest 2021: eliminatorie e finale piattaforma 10m maschile (DIRETTA) - #Tuffi #Europei… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: Giovannini e Larsen a caccia della finale dai 10m. Attesa per Pellacani-Bertocc… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: Bertocchi prova la rimonta Pellacani in controllo dopo tre tuffi - #Tuffi… -