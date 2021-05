LIVE Ginnastica artistica | Finale Scudetto in DIRETTA | scatta la caccia tricolore | Fate per il dominio

(Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.40 Terminata la presentazione alle giurie. Ora il via ai minuti di riscaldamento. 16.38 Gli atleti si stanno preparando per prepararsi a presentarsi alle giurie. 16.36 Si parte con Giorgia Leone (Brixia) che incrocia Micol Minotti (Bollate) e Manila Esposito (Civitavecchia). Al maschile, invece, Ares Federici (Bustese) contro Lorenzo Casali (Giovanile Ancona) e Filippo Castellaro (Macerata). 16.34 Si incomincerà con il primo triello al volteggio femminile e quello al corpo libero maschile. 16.32 Al maschile, invece, la Pro Patria Bustese punta soprattutto su Nicola Bartolini e Ludovico Edalli; Macerata nelle mani di Andrea Cingolani, Matteo Levantesi, Paolo Principi; Ancona trascinata da Lorenzo Casali e Lay Giannini. 16.30 Civitavecchia punta su Manila Esposito, Alicia De Pirro, Giulia Bencini, Chiara ...

Si sono appena concluse le semifinali del Campionato di Serie A1 diArtistica femminile. Tra le mura del Pala Vesuvio di Napoli, nella massima categoria ...di domani (prima manche...Terza piazza per laSalerno che non riesce a sfruttare il fattore campo e si ferma a ... Appuntamento a domani, a partire dalle 16.40su Youtube FGI e in diretta dalle 18.15 su Canale ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.26 Sono dunque previste dodici rotazioni: si inizierà alle ore 16.45 e si andrà avanti fino alle 19.40 circa. 16.24 Tra gli uomini, invece, il discorso è d ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata. Rimanete con noi per cronaca, approfondimenti, classifiche e tanto altro ancora. Appuntament ...