L’Atalanta soffre | ma è ancora una volta in Champions League

Leggi su bergamonews

(Di domenica 16 maggio 2021)conquista nel penultimo turno di campionato i tre punti fatidici che mancavano all’aritmetica qualificazione alla. Il traguardo viene raggiunto a Marassi grazie a un 3-4 pazzesco che vede gli orobici rischiare parecchio nei primi minuti a causa delle incursioni degli ex Melegoni e Masiello. A quel punto la Dea dilaga complice il rapporto “simbiotico” fra Zapata e Malinovskyi oltre al gol “da quinto (Hateboer) a quinto (Gosens)” che chiude il primo tempo Benchè la gara sia indirizzata in maniera ottimale, alla Dea piace giocare con le coronarie dei tifosi. L’errore di Djimsiti apre la strada al sigillo di Shomurodov, mentre Pasalic ristabilisce le distanze. Pericolo scampato? Assolutamente no. Prima un fallo di mano di Gosens in area poi una palla persa da Pessina concedono ai liguri le retidell’uzbeko e di ...