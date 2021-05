Juve-Inter, clamorosa protesta di Brozovic sui social (Di domenica 16 maggio 2021) Il centrocampista dell’Inter si lascia andare ad un commento sulla partita giocata (e persa) contro la Juventus. “Partita scandalosa”. Queste le parole esatte usate da Marcelo Brozovic, centrocampista dell’Inter, nel suo ultimo post su Instagram. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI! La polemica è evidentemente indirizzata alla direzione di gara del Derby d’Italia, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 16 maggio 2021) Il centrocampista dell’si lascia andare ad un commento sulla partita giocata (e persa) contro lantus. “Partita scandalosa”. Queste le parole esatte usate da Marcelo, centrocampista dell’, nel suo ultimo post su Instagram. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI! La polemica è evidentemente indirizzata alla direzione di gara del Derby d’Italia, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ZZiliani : Tutto il mondo ha visto uno dei match più scandalosi della storia, paragonabile a #JuveInter arbitro #Ceccarini, e… - TuttoMercatoWeb : Episodi discussi in Juve-Inter, ESPN: 'Una rapina calcistica da parte dei salvatori del calcio' - pisto_gol : SuperMoviola Juve-Inter 2^T 87’ contatto Cuadrado/Perisic che Calvarese valuta fallo di Perisic senza che il Var Ir… - Ladybauscia : RT @Barbynerazzurra: Mendez (ESPN): “Juve, rigore scandaloso. Rapina contro l’#Inter. La vogliono in CL sì o sì”. #Aia ???? #JuveM3rda VERGO… - RiccardoTom13 : RT @SandroSca: La Juve Rubba -FIGC vuole estrometterla x la SL -Coni cancella Juve-Napoli 3-0 -Danno 3 rigori al Napoli vs Juve -Le danno 2… -