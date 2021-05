Jonathan Kashanian una furia contro Fedez, “Non ti perdono che …” (Di domenica 16 maggio 2021) Jonathan Kashanian nelle scorse ore è stato protagonista assoluto del web e soprattutto di Instagram, dove ha pubblicato tutta una serie di Instagram Stories Dove è apparso piuttosto arrabbiato e polemico. M cosa è accaduto al conduttore, che per diversi mesi ha affiancato Bianca Guaccero nel programma Detto fatto? Facciamo un po’ di chiarezza. Jonathan Kashanian, un fiume in piena su Instagram Sembrerebbe che Jonathan Kashanian abbia voluto parlare e affrontare un tema molto delicato, ma non si è risparmiato ed è finito anche per attaccare Fedez. Dopo la fine del programma Detto fatto, che lo ha visto impegnato in questi mesi giorno dopo giorno su Rai 2, il noto conduttore è tornato a parlare e lo ha fatto in una veste completamente diversa rispetto a quella a ... Leggi su baritalianews (Di domenica 16 maggio 2021)nelle scorse ore è stato protagonista assoluto del web e soprattutto di Instagram, dove ha pubblicato tutta una serie di Instagram Stories Dove è apparso piuttosto arrabbiato e polemico. M cosa è accaduto al conduttore, che per diversi mesi ha affiancato Bianca Guaccero nel programma Detto fatto? Facciamo un po’ di chiarezza., un fiume in piena su Instagram Sembrerebbe cheabbia voluto parlare e affrontare un tema molto delicato, ma non si è risparmiato ed è finito anche per attaccare. Dopo la fine del programma Detto fatto, che lo ha visto impegnato in questi mesi giorno dopo giorno su Rai 2, il noto conduttore è tornato a parlare e lo ha fatto in una veste completamente diversa rispetto a quella a ...

Advertising

tripps42 : io non vorrei sconvolgere la vita al caro jonathan kashanian, ma in palestina c'è la culla di tutte e tre le religi… - SorayaMM3 : Jonathan Kashanian che cerca di sminuire il dolore palestinese postando 1) sketch 2) video girati in Giordania 2) v… - itsriavale : Jonathan Kashanian (chi?) che si esprime sulla questione israelo palestinese dicendo una serie di pericolose assurd… - nan_nan_an : @scarlet47952566 Lascio qua con grande dolore Scarlett. Vi prego, non postate materiale fake. Non aiuta nessuna cau… - camyllola : RT @LaGio___: Non Jonathan Kashanian che su Instagram dice che Hamas truccherebbe i palestinesi con sangue finto per impietosire il mondo,… -

Ultime Notizie dalla rete : Jonathan Kashanian Bianca Guaccero dopo Detto Fatto condivide un ricordo: 'Memories' Insomma, adesso che Detto Fatto è finito Bianca Guaccero ha già nostalgia della sua trasmissione pomeridiana nel cui cast ci sono anche Jonathan Kashanian, Carla Gozzi, Gianpaolo Gambi ed Elisa D'...

Detto Fatto, Bianca Guaccero " questo programma non ?" ... la nona edizione di Detto Fatto il programma condotto da Bianca Guaccero e che ha visto quest'anno la partecipazione di Jonathan kashanian . Il programma è andato in onda tutti i giorni dal lunedì ...

Jonathan Kashanian furia social contro Fedez: che cosa è successo? YouMovies Bianca Guaccero dopo Detto Fatto condivide un ricordo: “Memories” Detto Fatto è finito, Bianca Guaccero condivide un ricordo: "Memories" Si è conclusa la scorsa settimana, per l'esattezza con la puntata andata in onda ...

Avete mai visto la mamma di Bianca Guaccero? Pazzesca Bianca Guaccero, nota attrice e conduttrice italiana, è molto legata alla madre Rosaria Salierno con cui condivide alcuni scatti importanti.

Insomma, adesso che Detto Fatto è finito Bianca Guaccero ha già nostalgia della sua trasmissione pomeridiana nel cui cast ci sono anche, Carla Gozzi, Gianpaolo Gambi ed Elisa D'...... la nona edizione di Detto Fatto il programma condotto da Bianca Guaccero e che ha visto quest'anno la partecipazione di. Il programma è andato in onda tutti i giorni dal lunedì ...Detto Fatto è finito, Bianca Guaccero condivide un ricordo: "Memories" Si è conclusa la scorsa settimana, per l'esattezza con la puntata andata in onda ...Bianca Guaccero, nota attrice e conduttrice italiana, è molto legata alla madre Rosaria Salierno con cui condivide alcuni scatti importanti.