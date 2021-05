Ingegnere in Belgio. “In Italia non mi hanno offerto un contratto all’altezza delle mie competenze. Tornare? Dovrà valerne la pena” (Di domenica 16 maggio 2021) “Il Belgio ha saputo valorizzare il mio lavoro e le mie esperienze all’estero, l’Italia sembra dimenticarsi che il futuro siamo noi giovani”. Alice Pellegrino, 28enne di Frascati (Roma), dopo due anni in Giappone come Ingegnere di Sistema nella progettazione di satelliti per applicazioni per Osservazione della Terra, decide di Tornare in Europa, ma è un’azienda belga di Anversa a volerla perché dall’Italia non arrivano contratti all’altezza delle sue competenze. “Sono felice del mio lavoro e dell’accoglienza che ho avuto qui, essere più vicina alla mia famiglia in questa difficile situazione che tutti stiamo attraversando”. Laureata in Ingegneria Spaziale e Astronautica alla Sapienza di Roma, con una specializzazione in Telerilevamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) “Ilha saputo valorizzare il mio lavoro e le mie esperienze all’estero, l’sembra dimenticarsi che il futuro siamo noi giovani”. Alice Pellegrino, 28enne di Frascati (Roma), dopo due anni in Giappone comedi Sistema nella progettazione di satelliti per applicazioni per Osservazione della Terra, decide diin Europa, ma è un’azienda belga di Anversa a volerla perché dall’non arrivano contrattisue. “Sono felice del mio lavoro e dell’accoglienza che ho avuto qui, essere più vicina alla mia famiglia in questa difficile situazione che tutti stiamo attraversando”. Laureata in Ingegneria Spaziale e Astronautica alla Sapienza di Roma, con una specializzazione in Telerilevamento ...

Advertising

fattoquotidiano : Ingegnere in Belgio. “In Italia non mi hanno offerto un contratto all’altezza delle mie competenze. Tornare? Dovrà… - LuigiAssecasa : RT @fattoquotidiano: Ingegnere in Belgio. “In Italia non mi hanno offerto un contratto all’altezza delle mie competenze. Tornare? Dovrà val… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Ingegnere in Belgio. “In Italia non mi hanno offerto un contratto all’altezza delle mie competenze. Tornare? Dovrà val… - VitaInnamorato : RT @fattoquotidiano: Ingegnere in Belgio. “In Italia non mi hanno offerto un contratto all’altezza delle mie competenze. Tornare? Dovrà val… - Romeo77111184 : RT @fattoquotidiano: Ingegnere in Belgio. “In Italia non mi hanno offerto un contratto all’altezza delle mie competenze. Tornare? Dovrà val… -