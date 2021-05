Il Segreto Anticipazioni | Begona Commette Un Omicidio Per Vendicarsi

(Di domenica 16 maggio 2021) IlLa soap opera spagnola di Puente Viejo torna in onda domenica 23 aprile 2021, ma cosa accade in queste ultime puntate? La moglie di Don Ignacio decide di agire per vendetta Pubblicato su 16 Maggio 2021 Iltorna in onda la prossima settimana, nel pomeriggio di domenica 23 maggio 2021. Purtroppo la puntata durerà davvero pochissimo e questo sta facendo storcere il naso a non pochi telespettatori! Ma cosa accadrà nei prossimi episodi della soap opera spagnola di Puente Viejo? In attesa di assistere al gran finale, il pubblico di Canale 5 vedrà Donnadisposta a tutto pur di vendicare sua figlia Marta. Quest’ultima, a causa della violenta lite con Ramon, perde il bambino che sta aspettando. L’unica che intuisce la verità è Manuela. Infatti, la governante sa bene che l’uomo è da tempo violento con la sua ...

La soap opera spagnola di Puente Viejo torna in onda domenica 23 aprile 2021, ma cosa accade in queste ultime puntate? La moglie di Don Ignacio decide di agire per vendetta

Anticipazioni "Il Segreto", puntata del 16 maggio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.00? Dopo una violenta lite tra ...