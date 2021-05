I PIÙ VISTI DELLA SETTIMANA: SVETTA LA FINALE DI AMICI, SEGUONO LE FICTION RAI. L’ISOLA TORNA IN TOP10 (Di domenica 16 maggio 2021) BenTORNAti a TOP10, la rubrica SETTIMANAle di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più VISTI in prima serata nella SETTIMANA appena trascorsa. PosizioneReteNome del programmaAscolto #1Canale5AMICI di Maria De Filippi6.667.000 #2Rai1Un Passo dal Cielo5.015.000 #3Rai1Il Commissario Montalbano3.770.000 #4Rai1Chiamami Ancora Amore3.515.000 #5Rai1La Compagnia del Cigno3.424.000 #6Rai1Top Dieci3.270.000 #7Canale5Buongiorno, Mamma!3.255.000 #8Canale5L’ISOLA dei Famosi (lu)3.101.000 #9Rai3Chi l’ha Visto?2.951.000 #10Rai3Report2.862.000 Leggi su bubinoblog (Di domenica 16 maggio 2021) Benti a, la rubricale di BubinoBlog che presenta i 10 programmi piùin prima serata nellaappena trascorsa. PosizioneReteNome del programmaAscolto #1Canale5di Maria De Filippi6.667.000 #2Rai1Un Passo dal Cielo5.015.000 #3Rai1Il Commissario Montalbano3.770.000 #4Rai1Chiamami Ancora Amore3.515.000 #5Rai1La Compagnia del Cigno3.424.000 #6Rai1Top Dieci3.270.000 #7Canale5Buongiorno, Mamma!3.255.000 #8Canale5dei Famosi (lu)3.101.000 #9Rai3Chi l’ha Visto?2.951.000 #10Rai3Report2.862.000

Ultime Notizie dalla rete : PIÙ VISTI Amici 20: Giulia batte Sangiovanni e vince, i voti ai finalisti Un grande aiuto è stato senza dubbio Samuel - forse uno dei ballerini più talentuosi visti nelle ultime edizioni - con cui ha messo in scena alcune delle coreografie più belle ed emozionanti di ...

'E loro?'. Amici 20, è successo mentre Giulia Stabile festeggiava. La polemica investe anche Maria De Filippi I loro nomi hanno sempre avuto i riflettori accesi, non ultimo quando si sono visti in sfida per la ... I più appassionati del talent show di Maria De Filippi ricorderanno senza alcun dubbio che durante ...

