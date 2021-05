Ermal Meta: chi è, età, carriera, chi è la fidanzata, figlia, Instagram, Uno (Di domenica 16 maggio 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi, per lo spazio dedicato alla musica, anche Ermal Meta che si esibirà sulle note del suo nuovo brano “Uno”. Ermal Meta: chi è, età, origini, carriera Ermal Meta è nato a Fier il 20 aprile del 1981 ed è un noto cantautore, compositore e polistrumentista albanese naturalizzato italiano. Dopo un’esperienza come componente dei gruppi Ameba 4 e La Fame di Camilla, dal 2013 ha deciso di intraprendere la carriera da solista. Ha vinto il Festival di Sanremo nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro e recentemente ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo, dove si è classificato al terzo posto e ha vinto il premio per la migliore composizione musicale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 maggio 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi, per lo spazio dedicato alla musica, ancheche si esibirà sulle note del suo nuovo brano “Uno”.: chi è, età, origini,è nato a Fier il 20 aprile del 1981 ed è un noto cantautore, compositore e polistrumentista albanese naturalizzato italiano. Dopo un’esperienza come componente dei gruppi Ameba 4 e La Fame di Camilla, dal 2013 ha deciso di intraprendere lada solista. Ha vinto il Festival di Sanremo nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro e recentemente ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo, dove si è classificato al terzo posto e ha vinto il premio per la migliore composizione musicale ...

