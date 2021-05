Dramma a Roma, 31enne precipita da un ponte in centro mentre si scattava un selfie. È gravissimo (Di domenica 16 maggio 2021) Un bruttissimo incidente è avvenuto nella serata di sabato 15 maggio a Roma. Un uomo di 31 anni si stava scattando un selfie con gli amici mentre si trovava sul ponte Garibaldi, in pieno centro della Capitale. Il trentenne ha perso l’equilibrio per scattare la foto e è precipitato per diversi metri sulla banchina sottostante. Subito i suoi amici hanno chiamato i soccorsi, l’ambulanza giunta sul posto ha poi trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale San Camillo. L’impatto, avvenuto intorno alle 20 e 30, è stato molto violento e si è compreso subito che la situazione fosse grave. Il 31enne è in attesa di essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Gli operatori sanitari, dopo aver recuperato l’uomo, hanno avvisato la polizia. Il ponte ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 16 maggio 2021) Un bruttissimo incidente è avvenuto nella serata di sabato 15 maggio a. Un uomo di 31 anni si stava scattando uncon gli amicisi trovava sulGaribaldi, in pienodella Capitale. Il trentenne ha perso l’equilibrio per scattare la foto e èto per diversi metri sulla banchina sottostante. Subito i suoi amici hanno chiamato i soccorsi, l’ambulanza giunta sul posto ha poi trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale San Camillo. L’impatto, avvenuto intorno alle 20 e 30, è stato molto violento e si è compreso subito che la situazione fosse grave. Ilè in attesa di essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Gli operatori sanitari, dopo aver recuperato l’uomo, hanno avvisato la polizia. Il...

Advertising

rapanui061 : @Marcellari77 @PeppeFarano Concordo , ma abbiamo vinto mercoledi con la Roma, giovedi abbiamo fatto grigliate e caz… - 32Zeta : RT @gippu1: Per il #Torino è oggettivamente dramma, anche perché - comunque vada a finire il derby di Roma - martedì sera l'allenatore dell… - Michele36444370 : RT @gippu1: Per il #Torino è oggettivamente dramma, anche perché - comunque vada a finire il derby di Roma - martedì sera l'allenatore dell… - albitaroni_ : RT @gippu1: Per il #Torino è oggettivamente dramma, anche perché - comunque vada a finire il derby di Roma - martedì sera l'allenatore dell… - cataldi_marco : RT @gippu1: Per il #Torino è oggettivamente dramma, anche perché - comunque vada a finire il derby di Roma - martedì sera l'allenatore dell… -