‘Disobbedienza civile’, stop al massacro in Palestina: presidio anche a Benevento (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’ennesimo capitolo di questi giorni dello scontro sanguinoso tra Palestinesi ed Ebrei che va avanti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, è stato rievocato anche a Benevento per iniziativa di “Disobbedienza creativa”. Le vittime civili dei bombardamenti isrealiani e del lancio dei missili da Gaza è stata al centro di una performance drammaturgica e teatrale dal vivo che si è svolta davanti al Palazzo del Governo al Corso Garibaldi. Alcuni esponenti di “Disobbedienza creativa” hanno voluto mettere in scena le vicende atroci di questi giorni e di queste notte nella Striscia di Gaza ed in Israele per chiamare i cittadini ad una riflessione su un conflitto che non è mai stato possibile ricomporre tra i due popoli e che si riaccende periodicamente. I bambini vittime delle bombe, oltre alla ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– L’ennesimo capitolo di questi giorni dello scontro sanguinoso tra Palestinesi ed Ebrei che va avanti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, è stato rievocatoper iniziativa di “Disobbedienza creativa”. Le vittime civili dei bombardamenti isrealiani e del lancio dei missili da Gaza è stata al centro di una performance drammaturgica e teatrale dal vivo che si è svolta davanti al Palazzo del Governo al Corso Garibaldi. Alcuni esponenti di “Disobbedienza creativa” hanno voluto mettere in scena le vicende atroci di questi giorni e di queste notte nella Striscia di Gaza ed in Israele per chiamare i cittadini ad una riflessione su un conflitto che non è mai stato possibile ricomporre tra i due popoli e che si riaccende periodicamente. I bambini vittime delle bombe, oltre alla ...

Advertising

borghi_claudio : @FmMosca Non è un partito la signora. E' una che ha fatto un atto di disobbedienza civile. Ce ne sono altri. Se sap… - anteprima24 : ** 'Disobbedienza civile', stop al #Massacro in #Palestina: #Presidio anche a #Benevento ** - jobwithinternet : RT @ClaraCassuto2: Non debolezza ma complicita' Ora la disobbedienza civile e' un obbligo - ClaraCassuto2 : Non debolezza ma complicita' Ora la disobbedienza civile e' un obbligo - eowyn962010 : RT @AttivaLazio: Siamo per la disobbedienza civile come espressione di quel diritto di Resistenza di cui parlava Dossetti poiché, qualora i… -