Discoteche: green pass, mascherine e niente distanziamento. Ecco il protocollo (dei gestori) per il Cts (Di domenica 16 maggio 2021) Discoteche aperte con green pass, mascherine e nessun distanziamento. È questa la sintesi del protocollo sanitario anti Covid in fase di redazione da parte dei gestori. A... Leggi su ilmattino (Di domenica 16 maggio 2021)aperte cone nessun. È questa la sintesi delsanitario anti Covid in fase di redazione da parte dei. A...

Advertising

LaStampa : A Milano e Gallipoli scatta il 5 giugno l’evento-test “discoteche aperte” con green pass e tamponi - anto_galli4 : RT @ClaudioPerconte: Il green pass per andare a ballare è la morte delle discoteche. - GhigoTrieste : RT @ClaudioPerconte: Il green pass per andare a ballare è la morte delle discoteche. - ClaudioPerconte : Il green pass per andare a ballare è la morte delle discoteche. - fabiociarx : @HuffPostItalia Forse mi sfugge qualcosa, le prenotazioni per gli over 40 in Lombardia iniziano il 20 Maggio, le pr… -