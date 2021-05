Covid, Speranza: 'Con dati in miglioramento superare coprifuoco' | A giugno test in una discoteca di Gallipoli: in 2mila col green pass (Di domenica 16 maggio 2021) Secondo il Cts, l'analisi dei dati indica che le aperture decise secondo il criterio del 'rischio ragionato' non si sono associate a una ripresa della curva epidemica. Speranza: 'Con dati in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 16 maggio 2021) Secondo il Cts, l'analisi deiindica che le aperture decise secondo il criterio del 'rischio ragionato' non si sono associate a una ripresa della curva epidemica.: 'Conin ...

Advertising

calabrianewsit : #Covid, Speranza: con dati in miglioramento possiamo allentare e poi superare il #Coprifuoco -… - Agenzia_Dire : Il ministro della Salute Roberto #Speranza apre all'allentamento del #coprifuocoalle22. - kit960 : RT @ClaudioDeglinn2: Siamo ostaggi di Leu un partito comunista del 2% che vale come un partito del 20%..e che con Speranza ha fatto più da… - orizzontescuola : Covid, inizia a fare meno paura. Speranza: “Dati migliorano. Possiamo allentare e poi superare coprifuoco. Sileri “… - VerdirameAndrea : RT @laperlaneranera: COVID: LE CURE PROIBITE. C'è una precisa volontà di non curare la gente SPERANZA; 'non poteva non sapere' Vitamina C… -