Covid in Usa, dottor Fauci: "Stiamo lavorando a un vaccino anti-Covid in pillole" (Di domenica 16 maggio 2021) Usa: "Non credo si possa eliminare il Covid. Ma possiamo controllarlo. Stiamo lavorando a un vaccino anti-Covid in pillole", afferma l'immunologo statunitense Fauci. Il vaccino anti-Covid in pillole potrebbe presto diventare realtà "Ci Stiamo lavorando insieme a Pfizer", ha annunciato l'immunologo americano Anthony Fauci. "Non credo si possa eliminare il Covid. Possiamo controllarlo. Dovremo continuare a vaccinare con richiamo ogni anno o anno e mezzo. Ma possiamo interrompere questa pandemia", ha rassicurato l'esperto.

