Covid Basilicata, sei Comuni in zona rossa (Di domenica 16 maggio 2021) (Adnkronos) - Sei Comuni in zona rossa in Basilicata. Dopo il consueto monitoraggio sull'incidenza settimanale dei contagi da coronavirus, il presidente della Regione Vito Bardi ha firmato l'ordinanza n.27 con cui, a partire da oggi e fino al 23 maggio, dispone l'applicazione delle misure di area rossa in altri tre Comuni. Sono Anzi, Pietrapertosa e Rivello (provincia di Potenza). Inoltre è confermata la zona rossa per il territorio comunale di Acerenza e Ripacandida (provincia di Potenza) e Rotondella (provincia di Matera), sempre fino al 23 maggio. Con la stessa ordinanza è stata disposta la revoca, a partire da oggi, dell'area rossa per i territori comunali di Balvano e Rionero in Vulture (provincia di Potenza) e Garaguso (provincia ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) (Adnkronos) - Seiinin. Dopo il consueto monitoraggio sull'incidenza settimanale dei contagi da coronavirus, il presidente della Regione Vito Bardi ha firmato l'ordinanza n.27 con cui, a partire da oggi e fino al 23 maggio, dispone l'applicazione delle misure di areain altri tre. Sono Anzi, Pietrapertosa e Rivello (provincia di Potenza). Inoltre è confermata laper il territorio comunale di Acerenza e Ripacandida (provincia di Potenza) e Rotondella (provincia di Matera), sempre fino al 23 maggio. Con la stessa ordinanza è stata disposta la revoca, a partire da oggi, dell'areaper i territori comunali di Balvano e Rionero in Vulture (provincia di Potenza) e Garaguso (provincia ...

