Conferme dal Pentagono: gli alieni sono tornati, ora ne abbiamo le prove (Di domenica 16 maggio 2021) Il nuovo incontro ravvicinato è avvenuto nel 2019, stavolta però le immagini diffuse sono ritenute autentiche. Un oggetto misterioso si è inabissato nell’Oceano (by Adobestock)Gli UFO esistono, adesso non ci sono più dubbi. In una nota diffusa dal Pentagono, è stata confermata la veridicità di un filmato girato a bordo di una nave della marina militare statunitense. I fatti si riferiscono sempre al luglio 2019, quando nel corso di alcune esercitazioni al largo di San Diego gli uomini dell’equipaggio hanno notato un misterioso oggetto volante a forma di disco volteggiare ripetutamente in aria prima di inabissarsi nelle acque dell’Oceano Pacifico. Si tratta del secondo video girato dal personale di bordo durante quei movimentati giorni di addestramento, ed è stato divulgato dal documentarista Jeremy Corbell, specializzato nello studio di ... Leggi su computermagazine (Di domenica 16 maggio 2021) Il nuovo incontro ravvicinato è avvenuto nel 2019, stavolta però le immagini diffuseritenute autentiche. Un oggetto misterioso si è inabissato nell’Oceano (by Adobestock)Gli UFO esistono, adesso non cipiù dubbi. In una nota diffusa dal, è stata confermata la veridicità di un filmato girato a bordo di una nave della marina militare statunitense. I fatti si riferiscono sempre al luglio 2019, quando nel corso di alcune esercitazioni al largo di San Diego gli uomini dell’equipaggio hanno notato un misterioso oggetto volante a forma di disco volteggiare ripetutamente in aria prima di inabissarsi nelle acque dell’Oceano Pacifico. Si tratta del secondo video girato dal personale di bordo durante quei movimentati giorni di addestramento, ed è stato divulgato dal documentarista Jeremy Corbell, specializzato nello studio di ...

