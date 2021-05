CIV Misano, PreMoto3: doppietta di Ferrandez davanti a Pini (Di domenica 16 maggio 2021) La seconda gara della classe PreMoto3 sul tracciato di Misano ha fornito un responso ben chiaro, con Alberto Ferrandez che ha bissato il successo di Gara 1 tagliando il traguardo con ampio margine sui ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 16 maggio 2021) La seconda gara della classesul tracciato diha fornito un responso ben chiaro, con Albertoche ha bissato il successo di Gara 1 tagliando il traguardo con ampio margine sui ...

Advertising

Canta237 : RT @LiveGPit: #CIV Misano, round 4: poker di Pirro, sigilli di Bertelle e Caricasulo ?? @Canta237 - LiveGPit : #CIV Misano, round 4: poker di Pirro, sigilli di Bertelle e Caricasulo ?? @Canta237 - Tuttipazziperi1 : 4 su 4 per @PirroRider che anche oggi ha la meglio su @aledelbianco52 - gponedotcom : CIV SBK Misano: Pirro devastante in Gara 2, beffato Delbianco: Michele Pirro ha conquistato la quarta vittoria su q… - motosprint : #CIV Misano LIVE: le gare della domenica in diretta streaming -