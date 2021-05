Benevento-Cagliari, infortunio alla spalla per Depaoli: deve uscire, dentro Tuia (Di domenica 16 maggio 2021) Sfortuna senza fine per il Benevento nel primo tempo contro il Crotone. Dopo il cambio Ionita-Improta, di nuovo costretto a ricorrere alla panchina Pippo Inzaghi, stavolta per il problema fisico ai danni di Fabio Depaoli, al quale esce la spalla. deve dunque uscire dal campo egli stesso, rimpiazzato da Tuia, con conseguente slittamento a sinistra di Barba. Secondo cambio e secondo slot sprecato. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) Sfortuna senza fine per ilnel primo tempo contro il Crotone. Dopo il cambio Ionita-Improta, di nuovo costretto a ricorrerepanchina Pippo Inzaghi, stavolta per il problema fisico ai danni di Fabio, al quale esce la spdunquedal campo egli stesso, rimpiazzato da, con conseguente slittamento a sinistra di Barba. Secondo cambio e secondo slot sprecato. SportFace.

Advertising

mirkocalemme : Settimana scorsa annullato al #Napoli un gol regolarissmo, oggi cancellato un rigore nettissimo per il #Benevento..… - Inter_br : Recorde de vitórias seguidas em casa: 1??5???? ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone… - CagliariCalcio : ?? | MATCH REPORT Un altro passo ???? #BeneventoCagliari 1-3 ?? - sportface2016 : #BeneventoCagliari, esce la spalla a #Depaoli: al suo posto Tuia - fede_spi : Il Milan, se vince stasera, è in CL. Al Cagliari basterebbe un punto nella prossima giornata per essere matematicam… -